Отмена санкций против РФ, ужесточение миграционной политики и отказ от евро. АдГ приняла предвыборную программу

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на проходящем в городе Риза (федеральная земля Саксония) съезде приняла предвыборную программу, в которой, в частности, требует отмены санкций против России, выхода из Парижского соглашения по климату, ужесточения миграционной политики и введения национальной валюты вместо евро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.