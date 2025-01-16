Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Отмена санкций против РФ, ужесточение миграционной политики и отказ от евро. АдГ приняла предвыборную программу

Отмена санкций против РФ, ужесточение миграционной политики и отказ от евро. АдГ приняла предвыборную программу

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на проходящем в городе Риза (федеральная земля Саксония) съезде приняла предвыборную программу, в которой, в частности, требует отмены санкций против России, выхода из Парижского соглашения по климату, ужесточения миграционной политики и введения национальной валюты вместо евро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

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Комментарии
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саша пупкин
Требование ремонта СП)) Интересна а у кого они требуют???
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18 час.

Картина дня

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