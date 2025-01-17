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Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно последний лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Тверские волки» 47-летний Александр Осипов, известный по кличке Младший волк, женился в колонии.

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