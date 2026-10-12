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Царьград

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Русская стала "младшей женой" в узбекской семье и показала, как живёт: Подписчики не сдержали гнева: "У мужа что, проблемы с поясницей?"

Русская стала "младшей женой" в узбекской семье и показала, как живёт: Подписчики не сдержали гнева: "У мужа что, проблемы с поясницей?"

Русская девушка вышла замуж за узбека и окунулась с головой в "восточную сказку": сдувает пылинки с ботинок любимого, обслуживает всю семью и ежедневно драит дом.

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