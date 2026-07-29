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Журнал «Профиль»

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Сделка на €50 млн: "Ювентус" арендует Коло-Муани у ПСЖ с обязательным выкупом

Сделка на €50 млн: "Ювентус" арендует Коло-Муани у ПСЖ с обязательным выкупом

"Ювентус" в среду, 29 июля 2026 года, согласовал переход нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сумма полноценного трансфера составит €38 млн, еще до €12 млн предусмотрены в виде бонусов.

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