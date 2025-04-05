Терраформирование Марса — старт дан? Ученые предлагают «включить» атмосферу наночастицами

Марс манит. Холодный, пыльный, далекий — и все же такой притягательный. Уже не одно десятилетие мы отправляем к нему своих железных посланников, а в мечтах — и сами ступаем на его красноватую поверхность.
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