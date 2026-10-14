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Секрет Макферсон, Энистон и Бекхэм: что такое щелочная диета

Секрет Макферсон, Энистон и Бекхэм: что такое щелочная диета

Щелочная диета — одна из самых спорных, но при этом годами не теряет популярность, ведь ее адептами числятся многие звезды .

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