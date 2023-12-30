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Слуцкий о назначении в «Шанхай»: «В нынешних условиях это максимально возможное предложение для российских специалистов»

Слуцкий о назначении в «Шанхай»: «В нынешних условиях это максимально возможное предложение для российских специалистов»

«Шанхай Шеньхуа»  – очень большая, амбициозная команда. Задача на сезон – выступить максимально качественно и успешно во всех турнирах.

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