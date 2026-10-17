Туристы посещают локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения.The Guardian пишет о желании все большего числа китайцев выбирать отдых по принципу «платить за страдания».
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