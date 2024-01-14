На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Комплексы подавления FPV-дронов начали применять на российских танках в зоне СВО Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ.
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