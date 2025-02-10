Кулько заявил, что ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области

Военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации произвели атаки фугасными авиабомбами по временным позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области.
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