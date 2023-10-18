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Володин: идея разрешить отбывшим срок заключения работать учителями - ошибка

Володин: идея разрешить отбывшим срок заключения работать учителями - ошибка

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал идею разрешить гражданам, отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, работать с детьми - учителями, воспитателями и тренерами.

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