Контакты Раков, активность Скорпионов и удача Рыб: подробный гороскоп на 6 марта

ОВНЫ, неожиданно вы получите то, о чем мечтали когда-то, — может быть, давным-давно. Не забывайте об ответственности за свои слова и поступки.
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