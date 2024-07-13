Юлия Чичерина выступила перед бойцами группировки войск «Восток»

Артистка исполнила свои старые хиты и песни, написанные после начала СВО Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Восток» из Бурятии, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.
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