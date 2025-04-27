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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Забайкалья приняли участие в тематическом концерте «Фронтовой бригадный грузовик»

Юнармейцы Забайкалья приняли участие в тематическом концерте «Фронтовой бригадный грузовик»

В рамках мероприятия были открыты интерактивные зоны, где юнармейцы не только рассказывали местным жителям о важных событиях Великой Отечественной Войны, но и предоставили возможность попробовать свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

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