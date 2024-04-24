Госсовет КНР: США должны прекратить вооружать Тайвань

Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову.
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