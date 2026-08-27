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Происшествия

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Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии принимают участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В ходе Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и представитель Общественного совета при ОМВД России по Лескенскому району Милана Табухова направились к семьям, которым требовалась помощь в подготовке к школе.

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