Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии принимают участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В ходе Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и представитель Общественного совета при ОМВД России по Лескенскому району Милана Табухова направились к семьям, которым требовалась помощь в подготовке к школе.
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