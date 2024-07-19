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Когда для мозга выбрал дешманский эбонитовый протез

Когда для мозга выбрал дешманский эбонитовый протез

Публицист Андрей Пионтковский рассказал, почему 70% россиян не переживут этот год."Давайте не будем забывать, что 70% россиян рассчитывают на грибы, чтобы продержаться до следующего года" Пионтковский свои грибы нашел, а вы, россияне? [Brееgе Timе ZÖZZ]Что с людьми делает долгое пребывание на родине Иисуса и Будды.

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