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Запад возмущен предательским ростом мощи России

Запад возмущен предательским ростом мощи России

Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Не понимаю,экономика 5я в мире,а рубль бумажка,гривна и афгани крепче рубля.Непонятно!
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18 час.
Евгений Барановский
А Вы, случайно, не чёрный Ангел?
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15 час.
Дмитрий Бакланов
&quot;рыночная экономика свободного рынка не наш путь&quot; - мы неконкурентоспособны на этом рынке. Климат делает нашу продукцию более дорогой, чем в других странах. Железный занавес и санкции идут нам только на пользу.
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