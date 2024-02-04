Бадрак: «Крайне необходимо покончить с Черноморским флотом и изолировать Крым»

Киев просит у Швеции новые катера типа «Скьёльд» для проведения блокады Крыма. Об этом заявил директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью интернет-каналу «UKRLife».
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