Россияне поставили рекорд: уволенных больше, чем нанятых

Во втором квартале 2021 года в России уволились 2,66 млн человек из средних и крупных компаний, что является рекордным показателем за последние девять лет.
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