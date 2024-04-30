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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тодд Говард раскрыл, когда выйдет дополнение Shattered Space к Starfield и как Bethesda буде...

Тодд Говард раскрыл, когда выйдет дополнение Shattered Space к Starfield и как Bethesda буде...

Тодд Говард раскрыл, когда выйдет дополнение Shattered Space к Starfield и как Bethesda будет улучшать игруИсполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в подкасте Kinda Funny Gamescast рассказал, чего ждать покупателям космической ролевой игры Starfield в ближайшие месяцы.

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