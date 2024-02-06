Специальный проект «Мой район: как развивается Москва» завершился в «Активном гражданине». В рамках него пользователи оценивали изменения в пяти сферах городского хозяйства, которые произошли в их районах.
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