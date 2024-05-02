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«Торпедо» подписало Берлева на 2 года, Савунова – на год

23-летний нападающий Савунов вернулся в клуб, подписав двусторонний контракт сроком на 1 год. Срок соглашения с 30-летним форвардом Берлевым рассчитан на 2 года.

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