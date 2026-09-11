2.8 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

15. КОНЕЦ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА И ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ ИУДЕЕВ БЫЛИ СДВИНУТЫ ХРОНОЛОГАМИ В ГЛУБОКОЕ ПРОШЛОЕ.
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