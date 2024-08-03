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Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"

Санду хочет собственный голодомор. Почему в Молдавии хотят признать послевоенный голод "геноцидом"

© РИА Новости . Алексей Куденко Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал властям Молдавии не играть с историей, если они не хотят разделить судьбу Украины/ Так Медведев на своей странице в соцсетях 2 августа прокомментировал недавнее заявление председателя молдавского парламента Игоря Гросу о намерении Молдавии признать голод в 1946-1947 годах геноцидом по аналогии с "голодомором" 30-х годов в Украинской СССР.

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