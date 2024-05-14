Научная электронная библиотека открыла поиск с применением нейросети МГУ

Научная электронная библиотека elibrary.ru открыла для пользователей портала поиск близких по тематике публикаций с применением нейросети SciRus-tiny, разработанной в МГУ для анализа научных текстов в рамках проекта «Математические методы анализа сложных систем», проект «Разработка математических методов машинного обучения для обработки текстовой научной информации большого объема» Междцисциплинарной научно-образовательной школы МГУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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