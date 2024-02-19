Певец Дима Билан заявил, что столкнулся со сложностями из-за участия в вечеринке Ивлеевой

Дима Билан о трудностях из-за участия в «голой вечеринке»: Я иду по крестному пути Исполнитель заявил, что о многих проблемах, которые на него навалились из-за участия в скандальном мероприятии, общественность не знает.
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