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Новости Брянска

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Суд Брянска отказал в замене срока за смертельное избиение

Суд Брянска отказал в замене срока за смертельное избиение

Осуждённый за избиение женщины, скончавшейся от 98 ударов, просил заменить оставшийся срок принудительными работами, но суд отказал из-за отсутствия данных об исправлении.

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