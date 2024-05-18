11 июня РДК «Победа» Центр культуры и искусства приглашает новоаннинцев на интерактивный развлекательный спектакль «Аленький цветочек».
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11 июня РДК «Победа» Центр культуры и искусства приглашает новоаннинцев на интерактивный развлекательный спектакль «Аленький цветочек».