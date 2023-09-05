Питер Брандт, Хайо Функе, Харальд Куят, Хорст Тельчик: „Давайте вы всё взад вернёте, как до СВО, а мы вам пообещаем, что подумаем над обещанием рассмотреть ваши пожелания.”

НН

Надежда Никитина

Мечтатели, поздно пить боржоми. Что за контора ООН? Где вы были когда крушили Югославию, Ливию и др. страны ранее? Отстаньте от России. Мы доделаем свое правое дело. Все вам давно было предложено в 21 году. А, теперь БОЙТЕСЬ.