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Питер Брандт, Хайо Функе, Харальд Куят, Хорст Тельчик: „Давайте вы всё взад вернёте, как до СВО, а мы вам пообещаем, что подумаем над обещанием рассмотреть ваши пожелания.”

Питер Брандт, Хайо Функе, Харальд Куят, Хорст Тельчик: „Давайте вы всё взад вернёте, как до СВО, а мы вам пообещаем, что подумаем над обещанием рассмотреть ваши пожелания.”

Четверо высокопоставленных политиков и учёных из Германии и Швейцарии предложили свой план "урегулирования" ситуации на Украине.

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
свежо предание, да верится с трудом... после несоблюдения минских соглашений и параллельной накачки ВСУ вооружением - поверить Европе? да нунах.
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2 час.
НН
Надежда Никитина
Мечтатели, поздно пить боржоми. Что за контора ООН? Где вы были когда крушили Югославию, Ливию и др. страны ранее? Отстаньте от России. Мы доделаем свое правое дело. Все вам давно было предложено в 21 году. А, теперь БОЙТЕСЬ.
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2 час.
лл
лина любимцева
Пусть эти обещалкины  обещают своим страшным бабам.
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1 час.

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