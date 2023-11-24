Экология для продажи: Китай строит свою экономику не на газе

Китай импортирует невероятное количество газа как из России, так и из США. Может показаться, что вся экономика Поднебесной строится и развивается на голубом топливе, являющемся на сегодняшний день самым экологичным из всех.
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