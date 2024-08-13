В Space Marine 2 возможен кооператив только для 3 игроков, потому что Космодесантни...

В Space Marine 2 возможен кооператив только для 3 игроков, потому что Космодесантники “практически непобедимы”У Saber Interactive есть веская причина, по которой Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит кооператив только для трех игроков – Космические десантники просто слишком сильные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)