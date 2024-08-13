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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Space Marine 2 возможен кооператив только для 3 игроков, потому что Космодесантни...

В Space Marine 2 возможен кооператив только для 3 игроков, потому что Космодесантни...

В Space Marine 2 возможен кооператив только для 3 игроков, потому что Космодесантники “практически непобедимы”У Saber Interactive есть веская причина, по которой Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит кооператив только для трех игроков – Космические десантники просто слишком сильные.

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