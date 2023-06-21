В Черниговской области Украины заявили, что сравнялось число мобилизованных и уклонистов

Количество уклонистов в Черниговской области Украины сравнялось с числом мобилизованных граждан. Об этом заявил начальник Черниговского областного территориального центра комплектования Олег Гончарук, передает украинское издание "Суспильне".
Количество уклонистов в Черниговской области Украины сравнялось с числом мобилизованных граждан. Об этом заявил начальник Черниговского областного территориального центра комплектования Олег Гончарук, передает украинское издание "Суспильне".
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