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В Черниговской области Украины заявили, что сравнялось число мобилизованных и уклонистов

В Черниговской области Украины заявили, что сравнялось число мобилизованных и уклонистов

Количество уклонистов в Черниговской области Украины сравнялось с числом мобилизованных граждан. Об этом заявил начальник Черниговского областного территориального центра комплектования Олег Гончарук, передает украинское издание "Суспильне".

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