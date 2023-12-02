"Бездонная бочка" для денег ЕС: Политик из ФРГ не сдержалась после очередной просьбы Киева

Несмотря на то, что Киев получил выговор от счётной палаты ЕС из-за разгула коррупции, Зеленский решил вновь поднять вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите, который состоится в декабре.
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