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Царьград

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"Бездонная бочка" для денег ЕС: Политик из ФРГ не сдержалась после очередной просьбы Киева

"Бездонная бочка" для денег ЕС: Политик из ФРГ не сдержалась после очередной просьбы Киева

Несмотря на то, что Киев получил выговор от счётной палаты ЕС из-за разгула коррупции, Зеленский решил вновь поднять вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите, который состоится в декабре.

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