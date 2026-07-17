Новый индекс тела точнее оценивает ожирение у младенцев вместо ИМТ

Индекс массы тела (ИМТ) — привычный ориентир при оценке веса. Для взрослых он работает неплохо. Для детей, и особенно для младенцев, картина принципиально иная: мышечная масса, костная ткань и жир меняются настолько быстро и непредсказуемо, что ИМТ нередко даёт ложные результаты.