Русский уголь будет спасать Европу за хорошие деньги

Закон и ПорядокПолитикаРусский уголь будет спасать Европу за хорошие деньги Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАнатолий РябенкоНужен бартер: за один вагон угля один вагон долларов. Это будет справедливо. Тогда Россия станет руководящей и направляющей силой в мировом сообществе.БОБорис ОсиповУ нас тоже рыжий предлагал закрыть шахты...Светлана МитленкоГосподи, они все уши прожужжали по поводу зеленой энергетики... а что вышло? А вышло по пословице: хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах))))Комментировать
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