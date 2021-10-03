Закон и Порядок

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Русский уголь будет спасать Европу за хорошие деньги

Русский уголь будет спасать Европу за хорошие деньги

Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис.

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Анатолий Рябенко
Нужен бартер: за один вагон угля один вагон долларов. Это будет справедливо. Тогда Россия станет руководящей и направляющей силой в мировом сообществе.
Борис Осипов
У нас тоже рыжий предлагал закрыть шахты...
Светлана Митленко
Господи, они все уши прожужжали по поводу зеленой энергетики... а что вышло? А вышло по пословице: хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах))))

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