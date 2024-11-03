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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейден Макдэниэлс сцепился с Джереми Соханом в 3-й четверти матча «Миннесоты» с «Сан-Антонио»

В третьей четверти форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан, падая в чужой штрафной, ухватил за майку защитника «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса.

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