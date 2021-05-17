Мировое обозрение

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Рейган перевернулся бы в гробу или сам переехал бы в Россию?

Рейган перевернулся бы в гробу или сам переехал бы в Россию?

Новость о том, что бывший советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к Владимиру Путину с просьбой о принятии в российское гражданство, вызвала активное обсуждение в СМИ и социальных сетях, весьма неоднозначное по своей природе.

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