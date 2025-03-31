Реплика об исполнении обещаний

ВМ

Владимир Минаков

Поведение Рыжего чем-то навеяло картинку, когда подпивший амбал вдруг взбрыкнул и понёс словесный понос - Европу, со всей её Гренландией, "натяну", Канаду раком поставлю, России пинка дам, Китай кислорода лишу, в Газе фешенебельные дворцы построю, а два миллиона палестинцев по миру разгоню, Украину обдеру, чтобы "партнёрам" из Европы не досталась... Тайвань, как и Южная Корея с Японией - территории жизненных интересов Штатов, а страны Латинской Америки - вообще задворки жизненно необходимого пространства. Даже слон в посудной лавке себя так буйно не ведёт - могут просто пристрелить за содеянное...