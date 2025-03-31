Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Реплика об исполнении обещаний

Реплика об исполнении обещаний

Исторические напёрстки Что-то проясняется. Случились некие подробности о наших 12-часовых посиделках с американцами в Эр-Рияде, после которых у Мировой Жабы наступил обратный катарсис, обрушение Основ, корчи с падучей и полный набор недугов МКБ-10 по классификации психических и поведенческих расстройств согласно Рекомендациям ВОЗ.

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Комментарии
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igor kim
Ну, хотя бы Гренландию Трамп обязан захватить?
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Поведение Рыжего чем-то навеяло картинку, когда подпивший амбал вдруг взбрыкнул и понёс словесный понос - Европу, со всей её Гренландией, &quot;натяну&quot;, Канаду раком поставлю, России пинка дам, Китай кислорода лишу, в Газе фешенебельные дворцы построю, а два миллиона палестинцев по миру разгоню, Украину обдеру, чтобы &quot;партнёрам&quot; из Европы не досталась... Тайвань, как и Южная Корея с Японией - территории жизненных интересов Штатов, а страны Латинской Америки - вообще  задворки жизненно необходимого пространства.    Даже слон в посудной лавке себя так  буйно не ведёт   -  могут просто пристрелить за   содеянное...
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Пендосы укров не контролируют. Их контролирует МИ6.
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9 час.
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