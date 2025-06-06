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Царьград

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Бой у высоты 776: Возмездие через четверть века. Четверо членов банды Басаева получили сроки за убийство псковских десантников в Чечне

Бой у высоты 776: Возмездие через четверть века. Четверо членов банды Басаева получили сроки за убийство псковских десантников в Чечне

Спустя 25 лет члены банды террориста № 1 Шамиля Басаева приговорены к срокам в колонии строгого режима.

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