Сотрудника института ФСИН подозревают в оправдании актов терроризма. Властям структуры сообщили о том, что задержанный работнике научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в публичных призывах или оправданиях террористической деятельности, в силовых органах передает РИА Новости.