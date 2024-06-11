Сотрудника института ФСИН подозревают в оправдании актов терроризма. Властям структуры сообщили о том, что задержанный работнике научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в публичных призывах или оправданиях террористической деятельности, в силовых органах передает РИА Новости.
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