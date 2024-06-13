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Постпредство РФ призвало ОБСЕ отреагировать убийство журналиста в ДНР

Постпредство РФ призвало ОБСЕ отреагировать убийство журналиста в ДНР

Соцсети Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что не ждет адекватной реакции руководства организации на очередную атаку, устроенную киевскими боевиками на российских журналистов.

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