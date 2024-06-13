Постпредство РФ призвало ОБСЕ отреагировать убийство журналиста в ДНР

Соцсети Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что не ждет адекватной реакции руководства организации на очередную атаку, устроенную киевскими боевиками на российских журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии