Губернатор Травников подписал постановление о весеннем призыве

Губернатор Новосибирской области утвердил состав призывных комиссий в регионе. Состав призывной комиссии Новосибирской области и комиссий муниципальных районов и городских округов утвердил губернатор соответствующим постановлением 26 марта.
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