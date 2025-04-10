Axios: конгрессмены из Демпартии требуют от Трампа отстранить Маска от госслужбы

REUTERS/Nathan Howard 77 конгрессменов из Демократической партии обратились к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с требованием объявить об отстранении американского миллиардера и главы DOGE Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, сообщил порталу Axios демократ от Техаса Грегори Казар.
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