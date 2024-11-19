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Жителей Темрюкского района массово эвакуируют

Жителей Темрюкского района массово эвакуируют

Там во время земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края во время проведения земляных работ была обнаружена бомба, датируемая периодом Великой Отечественной войны.

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