Зеленский никогда не хотел мира! Его страна в руинах и вымирает! — Трамп подробно высказался об Украине и России.
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