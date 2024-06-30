Генсек СвДП Джир-Сарай: США оставят Украину в случае возвращения Трампа

Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Германии Биджан Джир-Сарай не исключил, что Соединенные Штаты поменяют курс в политике по Украине в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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