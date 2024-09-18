Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить цензуру против тех, кто не разделяет их позицию.
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