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Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить цензуру против тех, кто не разделяет их позицию.

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