1,4 миллиарда рублей возвращено государству: результаты масштабной проверки в Краснодарском крае

Проверка имущественных деклараций показала, что 1,3 тысячи чиновников скрыли доходы на общую сумму 556 миллионов рублей, а также 240 объектов недвижимости, 37 транспортных средств и 4,5 тысячи банковских счетов.
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