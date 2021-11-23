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Выплата пособия при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей

Выплата пособия при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей

В соответствии с законом Республики Крым от 27.11.2014 №11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Красногвардейского района ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) не позднее 31 декабря 2022 года, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Крым за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты Действие настЧитайте полную новость на Crimea-news.

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